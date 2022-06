KULTUUR ⟩ Ummisjalu läbi Supilinna salajaste soppide

Teinekord öeldakse, et etendus ei alga sugugi siis, kui vaataja end pehmel toolil mugavalt sisse seab ja eesriie avaneb, vaid juba momendil, mil vaataja valmistub teatrisse tulema. Etenduse sisse kuulub niisiis ka pükste triikimine, enese lõhnastamine või kiire pilk peeglisse, et kord veel soengut kohendada. Samamoodi võib etenduse osaks lugeda ka jalutuskäigu mängupaika, liiatigi kui see teekond seostub tugevalt etenduse lavastatud poolega.