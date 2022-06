Iggy Popi kontsert Tallinnas: on veel maad vanadele meestele

Iggy Pop tegi seda, mida ta on alati teinud, ainult see ei mõjunud kuidagi paroodiana. Paremal: natuke The Stoogesi vaibe. 50 aastat hiljem.

Nägin enne Iggy Popi kontserti Alexela kontserdimaja ees tuntud Iggy Popi fänni. Küsisin jutu alustuseks, kas ta läheb kontserdile või hängib niisama kontserdimaja ees. Tuntud fänn vastas, et läheb kontserdile. Mõtlesin, et iseenesest oleks ju ka huvitav olukord, kus ta poleks näiteks teadnudki, et kontsert toimub, oleks tulnud niisama Solarise keskuse juurde passima, sest see on ju küllaltki ok ajaveetmise viis ühel kõige tavalisemal teisipäeva õhtul, ja mõelnud, et miks neid inimesi siin küll nii palju on.