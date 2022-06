AK ⟩ Diginomaadid ja need teised nomaadid

Autor Jessica Bruder on ajakirjanik, kes tunnistab, et esmastel lühematel kohtumistel võlus tedagi töörändurite lõputu optimism. Tundus, et need inimesed on teinud oma ­valiku ja naudivad uut elu. Pikema tutvuse ja kohalolekuga (Bruder ­ostis endale matkaauto ja elas kolme aasta jooksul seal pikki perioode) õppis ta seda omapärast seltskonda paremini tundma ja kuulis lugusid, mis on tõeliselt vapustavad.

«Nomaadimaa» lood on omal moel väga sarnased ja inimlikult ­liigutavad – need eakad inimesed on kaotanud kogu vara, mõnel pole seda kunagi õieti olnudki, aga ­suuresti ­pärast 2008. aasta ­majanduskriisi jäid nad päris puupaljaks. ­Lisaks veel muud õnnetud lood: kõrge iga teeb nad tööturul ebaatraktiivseks, lahutus oli kulukas, arstiarved ­suured, kinnisvara kaotas vähemalt poole oma väärtusest...

Nii ei jäägi neil lõpuks muud üle kui kolida autosse, olgu see kena matkaauto või lagunev ­kaubik, nüüd on see nende kodu. Mitu neist ­rõhutab, et nende enesemääratluses ongi väga oluline, et neil on ikka kodu – nad on majatud, mitte kodutud.