AK ⟩ Muhe krimipõnevik, kus paljastub hotellipersonali salaelu

Krimipõneviku ­minategelane Molly Gray töötab luksuslikus Regency Grandi hotellis toateenija­na, ta on täiuslikult täpne ja ­kiire, korrektne, usaldusväärne ning kohusetundlik töötaja. Ilmselt on ­Molly kogu hotelli personalist ­ainus, kes kuulab ammuli sui ning usub seejuures siiralt oma ülemuse ­härra Snow’ professionaalse arengu päeval esitatud teooriat «hotell kui mesilastaru», kus personal on töömesilased ja mesi kliendid.

Molly, kes on õelatelt kolleegidelt saanud robottolmuimeja ­järgi hüüdnimeks Roombat, näib esmapilgul olevat lihtsa olemisega ja üdini naiivne hall hiireke. Ta on 25-aastane, kasvanud ja elanud kogu elu koos vanaemaga, kes «uskus kolme olulisse asja: etiketti, kõnekunsti ja eruditsiooni» (lk 55), mistõttu on Molly ­kõnemaneer ja sõnakasutus nagu Elizal «Minu veetlevast leedist».

Ühel hommikul jääb ­rutiinne koristamine hotelli pikaajaliste püsiklientide härra ja proua Blacki sviidis pooleli ning kui Molly naaseb tööd lõpetama, leiab ta eest mehe surnukeha. Ebameeldivat olukorda püüab Molly esmalt kirjeldada kui «permanentset terviseriket», kuid siis tuleb tal välja öelda tõde, et toas elanud härra on surnud oma voodis. Sellest ebameeldivast situatsioonist alates on Molly elu kõike muud kui rutiinne ning tema ­teele satub mitugi senitundmatut kohta, mis kõik vajaks korralikku puhastamist.