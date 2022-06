KULTUURIS KUUM ⟩ Näitleja Tom Blythiga legendaarse lindprii rollist «Viikingite» looja uues sarjas

Tom Blyth räägib taskuhäälingus lähemalt, milline on tema kui Inglismaalt pärit näitleja isiklik suhe vesternižanriga, kuidas ta inimesi tapnud lindprii rolli sisse elas ning mida põnevat on sarjal pakkuda neile, kes on Billy the Kidi legendiga juba tuttavad on. Ühtlasi tuleb juttu, miks surmaga lõppenud tulistamine vesterni «Rust» võtetel poleks kindlasti juhtuma pidanud.