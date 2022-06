Üks Eesti teater suleb uksed

Paide Teater alustas Paide linna kutsel tööd 2018. aasta 1. augustil. Nelja aastaga on Paide Teatrist saanud ainulaadne 21. sajandi linnateater, mille kunstilise tegevuse keskmes on kogukond ning küsimus teatri rollist tänases maailmas.

Paide Teater on nelja hooaja jooksul toonud publiku ette 28 lavastust ja aktsiooni, viinud läbi ja kutsunud kokku kümneid ja kümneid kohtumisi, alustanud koostööd tunnustatud ja tunnustamata kunstnike ja kunstiinstitutsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Me täname selle võimaluse eest Paide Muusika- ja Teatrimaja, Paide linna ja kõiki inimesi, kellest on saanud meie kogukond. Kummardame maani idee ees luua väikelinna teater ja kõigi nende ees, kes on aidanud utoopiast reaalsust luua.