GALERII ⟩ Fotomuuseumis avati Eesti 1930. aastate tippfotograafi originaalide näitus

Carl Sarap (1893-1942) oli 1930. aastate lõpul üks Eesti tuntumaid fotograafe. Tema looming oli enda aja kohta erakordselt kõrge kvaliteediga ja tema fotod on esindatud olnud Eesti postkaartidel ning näitustel üle Euroopa. Sarap oli väga laia haardega pildistades nii loodust, elukeskkonda, loomi, portreesid ja üldse kultuuriloo rikkusi. «Olen võtnud omale ülesandeks koostada ajakohane fotopiltide sari, mis kujutaks meie kodumaa kaunimaid kohti ja nägemisväärsusi. Juba paar aastat töötan kindla kava järele pildistades ja jätkan seda järjekindlalt.» Carl Sarap (kirjas Riigiparkide Valitsusele, 1. aprillil 1936)



Fotomuuseumil on plaanis kokku digiteerida 12000 Sarapi fotonegatiivi ja ainult 3000 on veel jäänud. Fotomuuseumi näitusel on üleval Carl Sarapi haruldased originaalfotod.