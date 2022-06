Kindel laks: Gucci, naksitrallid ja hirmueksperdid

Naksitrallid igal kujul

Lõõgastavaks suvelugemiseks võib ka täiskasvanu võtta ette «Naksitrallid». Eno Raua supersaaga teemad (sõprus ja üksildus, ökoloogiline tasakaal ja selle rikkumine, eriolukorrad ja individuaalsed käitumishäired, ressursside ülekasutamine ja ebaõiglane jaotumine jne) on aktuaalsemad kui eales ning 27. mail esietendusid «Naksitrallid» Estonias ka ooperina (enamik etendusi on mängukavas tuleval sügisel ja talvel). Sisetunne ütleb, et kui mõni produtsent piisavalt suure harakapesa leiab, võiks naksitrallidest saada ka suurepärane film.