Maailma rikkaim hiir avas Eestis oma aardelaeka

Valikut on palju, sest Disney on ise tootnud või kokku ostnud märkimisväärse hulga popkultuurivaramust. Kui suvi peaks külm ja vihmane tulema, siis igav vähemalt ei hakka. Eestikeelsed telekanalid on juba niikuinii kordussaadete luugid valla löönud.

Keel ongi Disney+ suurim probleem. Nimelt ei pakuta eestikeelseid subtiitreid, dubleerimisest pole mõtet rääkidagi. Sellest on tuline kahju, sest väga kaaluka osa voog­edastuse sisust moodustavad lastele mõeldud filmid ja sarjad. Kõigepealt muidugi kogu Disney enda toodang, aga veel parem on see, et juurdepääs avaneb ka kommerts­animatsiooni suurimale ja parimale tegijale maailmas, Pixarile. Endiselt on nii, et kui tahta eestikeelse tõlkega sisu, siis tuleb pöörduda välismaistest voogedastajatest väikseima, Apple TV+ poole.