«Kalaranna 28» paistab kui selle teatrisuve suurprojekt, mille kohta saab publik uhkusega öelda, et etendus sai nähtud – eriti kuna kohti on etendustel vähem kui piletitahtjaid –, kuid mis vaatajale erilist kunstilist elamust ei jäta. Lavastuse mastaap on Eesti teatrimaastiku kontekstis kahtlemata erakordne, ent sisu selle mastaabi täitmiseks napib. Hoolimata nimekatest tegijatest, huvitavast mängupaigast ja ühiskondlikult aktuaalsest teemast kujutab «Kalaranna 28» endast lihtsalt üht järjekordset suveteatrilavastust.