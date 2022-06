Žürii liikme hinnangul on Eesti digidisain on vaikselt läänemaailmale järele võtmas. Kasutajakogemuse mõiste on meil lõpuks korralikult juurdunud ning esteetiliselt on palju tugevat ning trenditeadlikku tööd. «Vähe on ehk julgust ja eksperimentaalsust. Paljud kodumaised lahendused tunduvad justkui šablooni järgi tehtud ning valdkond on tükkmaad kitsam kui võiks olla: digiinstallatsioone, animeeritud brände esineb vähe, infograafika kasutus on pea olematu. Oleme õigel teel, aga on veel minna, julgemalt. Lõpuks võiks välja kujuneda ju Eesti digidisaini käekiri!» arutleb Tanel Kärp.