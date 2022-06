AJA AUK ⟩ Ajakiri, mis paneb ülevalt alla vaatama

Muusikaajakirjanduse surmast räägitakse kogu aeg. Ja siis on meil selline ajakiri nagu Wire, millel täitus/täitub tänavu suvel 40. aastanumber. Wire’it loetakse peamiselt ikka paberilt. See ei ole ajakiri igaühele, vaid peenenud maitsega muusikasõbrale. Sellisele, kes suudab vajadusel eristada improvisatsioonilise või müramuusika nüansse. Sellisele, keda huvitavad piiride kompamised. Sellisele, keda mõni võib pidada ka snoobiks, on sellises tõdemuses siis imetlust, halvakspanu või nende kahe segu.