GALERII ⟩ Võttesse läks uus kodumaine komöödia «Vigased pruudid»

Režissöör Ergo Kulla sõnul on Eduard Vilde naljand aegumatu materjal, millega on põnev töötada: «Jutustus «Vigased pruudid» on suurepärane tüvitekst, millest saab igal ajastul teha kaasaegse ja publikut naerutava filmi. Vanema ja noorema põlvkonna vastandumise temaatika puudutab kõiki ja pakub äratundmisrõõmu igas vanuses vaatajale.»

Filmi «Vigased pruudid» stsenaarium hargneb lahti 20. sajandi alguse Läänemaal, kus Lipuvere talu peremees on otsustanud oma tütred mehele panna jõukatele Mulgimaa kosilastele. Tütarde südamed kuuluvad aga juba kohalikele poistele, kellega koos sepitsetakse plaan, kuidas tülikatest peigmeestest vabaneda.

Filmi produtsent Kristian Taska on veendunud, et Eesti klassikaline kirjandus pakub ainest veel paljudele filmidele: «Meil on väga hea meel, et selline hinnatud dramaturg nagu Ott Kilusk inspireerus Vilde klassikalisest naljandist ja kirjutas meile mängufilmi stsenaariumi, mis on täis lusti, ilusat loodust ja nooruslikku hoogu.»

Ka produtsent Tanel Tatter usub, et Eesti kirjandusklassika ekraniseerimine on tõusev trend: «Senine kogemus näitab, et publik võtab raamatute põhjal tehtud filmid soojalt vastu, sest neid filme tahavad näha nii raamatulugejad kui ka näiteks need, kes ei ole koolis neid teoseid kohustuslikus korras lugenud ja eelistavad ekraani kaudu kogemusi saada. Eesti kirjanduses on veel väga palju väärt materjali, millest filme teha,» lisab Tatter.