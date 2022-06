KULTUURIS KUUM ⟩ Heaoluühiskonna eksistentsiaalne üksindus ja Ukraina sõjapõrgu

Võrreldes Eestiga on Riia teatrielu rahvusvahelisem. Esirinnas on Läti Kunstiteater (Dailes teātris) – praegu on repertuaaris lavastused viielt välislavastajalt: Ildiko Gáspár Ungarist («Ninasarvik»), Lukasz Twarkowski Poolast («Rothko»), Amy Marchant Suurbritanniast («Hullemast hullem»), Priit Pedajas («Kevade»), Venemaalt emigreerunud Timofei Kuljabin («Puuvillaväljade üksinduses»). Omaette märk on seegi, et Kiievi teater andis oma lavastuse «Halvad teed» Euroopa turnee esimese etenduse just Läti Kunstiteatris. Aasta alguses lavastas Läti Rahvusteatris Ivar Põllu. Ooperi- ja balletiteatri juurde kuuluvad loomulikult rahvusvahelised tegijad. Eestis liiguvad meie lavastajad pigem ühest teatrist teise. Kõige rahvusvahelisemad on R.A.A.A.M ja Vaba Lava, ka VAT on varmas külalisi kutsuma.