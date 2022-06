KULTUURIS KUUM ⟩ Soome sopran Karita Mattila: elan täiega, tunnen mõnu!

Vahel tahaks midagi suurt ja glamuurset, mida Eestis on raske leida – tahaks näha diivat. Seda tiitlit antakse meil viimasel ajal üsna kergelt, nii nagu on tavaliseks muutunud sõnade «glamuurne» ja «legendaarne» kasutus. Kui ma mõtlen diivat, siis vaid sellist, kes suudab välja müüa tuhandekohalise saali, naelutab pilgu endale ja ei pea rõhutamagi, et ta on diiva, sest ta ON.