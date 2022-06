Putini uus teisik on valmistatud parimast Vene hakklihast, kvaliteetsest kodumaisest kohupiimast, Kasahstani päikeselistes steppides kasvatatud tatratangust, destilleeritud samagonnist, nanotehnoloogilistest hapukapsastest, Pjotr Tšaikovski nimelises Kolpino kunstnahavabrikus valmistatud kunstnahast ja Ukraina külmkappidest sulatatud titaanist. Putini uue teisiku silmad on valmistatud kalibreeritud käsitööpelmeenidest ning varustatud öise nägemise seadmetega.

Teisiku pead, kaenlaaluseid ja kubemepiirkonda katavad Siberi laika naturaalsed karvad. Teisiku sisemuses tuksub ülivõimas elektrimootor, mis ühe laadimisega on võimeline töötama kuni 2,4 tundi järjest, kui just Scholz ja Macron tema akut tühjaks ei räägi. Teisiku aju on kõrgtehnoloogiline tehisintellekt, mida juhib Vene elektroonikute konstrueeritud ülivõimas 12-megabaidine mikrokiip, mis mahub teisiku käes olevasse tuumakohvrisse.