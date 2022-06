Lauluväljakul saab nüüd kultuurselt istuda

Roman Toi pühenduspink. Toetuse saaja Martin Karu õpib muusikakõrgkoolis Guildhall School of Music and Drama Londonis. Toetaja on Barclay de Tolly sõprade klubi. Alo Mattiiseni pühenduspink. Heidi ja Allar Jõks toetavad järgnevatel aastatel Alo Mattiiseni nimelise laulukonkursi toimumist Jõgeval.

Ester Mägi pühenduspink. Toetuse saaja on Marcel Johannes Kits, kes sai sihtotstarbelise stipendiumi ettevalmistuseks kuninganna Elisabethi nimelisel konkursil. Toetaja Olav Miil. Miina Härma mälestuspink. Helin Hallik asub sügisest õppima Brüsseli Kuninglikku Konservatooriumisse. Stipendium katab tema suviste ettevalmistuskursuste kulud. Ülo Vinteri mälestuspink. Hedi Maaroos õpib muusikakoolis London School of Musical Theatre. Toetaja on Limestone factories of Estonia OÜ