Eesti kirjastus annab vene keeles välja Catherine Beltoni raamatu Putinist

Raamat «Putini inimesed» ilmus eesti keeles tänavu märtsis ning teos püsis mitu nädalat suuremate raamatupoodide müügiedetabelite tipus. KAVA Kirjastus, mis raamatu eesti keeles välja andis, on nüüd lisaks eestikeelsetele õigustele sõlminud raamatu autoriga lepingu ka venekeelsele tõlkeõigusele.

Catherine Belton. Foto: Adam Ihse/tt

Seni on kirjastus andnud välja peamiselt originaalkäsikirjadel põhinevaid teoseid.

«Me ei ole tegelikult varem isegi mõelnud tõlkeraamatute kirjastamisele, aga kuna see raamat on ülimalt aktuaalne, otsustasime teha erandi,» ütles kirjastuse üks omanik Kalle Muuli. «Kuna raamatu eestikeelne väljaanne osutus niivõrd edukaks, otsustasime kasutada ka meile pakutud võimalust omandada õigused selle raamatu vene keeles väljaandmiseks. Raske on üle hinnata Catherine Beltoni raamatu sisu olulisust vene keelt kõnelevate inimeste jaoks.»

Kirjastus püüab leida tõlkija, kes suudaks raamatu tõlkida kvaliteetselt inglise keelest vene keelde.

«Muidugi võiksime minna kergema vastupanu teed ja tõlkida raamatu eesti keelest vene keelde. Sellise tõlkija leidmine Eestis oleks kordades lihtsam. Samas tähendaks see riski, et originaalteksti nüansid läheksid n-ö tõlkes kaduma. Seda riski me võtta ei taha ja me loodame leida võimeka inglise keelest vene keelde tõlkija Eestist,» ütles Muuli. «Vajadusel oleme valmis oma otsinguid laiendama ka väljapoole Eestit.»