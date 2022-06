Eric Claptoni kontsert: Keda huvitaks vana joodiku pihtimused?

Eric Clapton alustab Tamperes kontserti, avalooks «Pretending», singel 1980ndate lõpust. Ta tahab rääkida rollidest. Bändiga askeldav pillimees pole kindel, kas temaga koos olev naine on ikka siiras. Ta on valinud rolli, teeskleb. Seda on enne olnud ja see on nii vana lugu, oh jah, tõdeb laul.