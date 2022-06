Jeff Beck ja Johnny Depp lasid ennast oodata. Üle poole tunni. Eks nad teavad, kes staarid on, ja staaridel pole ilus ennast kohe kätte anda. Kontserdiks ette valmistades sumpasin läbi Jeff Becki muusikalise pärandi ja avastasin sealt üht-teist meeldivat. Kasvõi hiljuti Eestiski käinud superprodutsendi Nile Rod­gersi produtseeritud 1985. aasta albumi «Flash». Oma nime väärt see album. Selline neoonvärvides pop-funk-metal-fusion. «There and Back» (1980) üllatas samuti meeldivalt. Plaadil mängib olulist rolli Miami Vice’i teema autori Jan Hammeri süntesaator. Üsna miamivice’ilikult kõlab album ka.