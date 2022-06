«Top Gun: Maverick» purustas rekordi, milleni ei küündi ükski koomiksifilm

«Top Gun: Maverick» Tom Cruise'iga peaosas on kujunenud selle aasta võimsaimaks kassahitiks. Ülemaailmselt on 1986. aasta «Top Gunile» tehtud järg teeninud 888 miljonit dollarit ning liigub jõudsalt miljardi dollari suunas. Ühtlasi on «Top Gun: Maverickil» õnnestunud purustada rekord, millest kõik senised Marveli filmid saavad vaid unistada.