NÄDALA PLAAT ⟩ Ega kuldhambad sind õnnelikuks tee

Tegelikult on räpparina tuntuks saanud Post Malone rokkmuusikaga flirtinud ilmselt kauemgi, kui ta karjäär kestnud on. Ka on ta end korduvalt võimeka rokkvokalistina tõestanud ning muusikaliselt läbi albumite žanrite vahel pendeldanud, koostööpartneritega mänginud (album «Hollywood’s Bleeding» lõi teadupoolest laineid looga, kus figureerisid koos Ozzy Osbourne ja Travis Scott) ja ikka ja jälle eriprojektides räppmuusika reetnud.

Ka minu teadvusesse jõudis Post Malone pigem nende lugude tõttu, kus räpiosa on viidud miinimumi, peaasjalikult tema 2016. aastal ilmunud debüütalbumil «Stoney», kus leidus üsna mitu tähelepanuväärset rokisugemetega lugu, teiste hulgas ka ahastusest nõretavad «Feeling Whitney» ja «I Fall Apart». Ka «Twenty Carat Toothache» hiilgab just ja eelkõige selliste lugude poolest, mille puhul on raske markeerida, kus lõppeb räpp ja algab rokk, ja see muudab Post Malone’i kuratlikult põnevaks artistiks.