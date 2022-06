Kindel laks: Ülekäte läinud seriaal ja s*tapead, s*tapead, s*tapead...

Kas s*tapeaks saadakse või sünnitakse?

Taskuhäälingu «Behind The Bastards» olemus on lihtne. Igal nädalal tuleb Bellingcati uurivale ajakirjanikule Robert Evansile külla mõni inimene, kes on huvitatud ajaloo kõige haiglasematest, rõvedamatest, vastikumatest ja õelamatest sündmustest ja inimestest. Nõnda varieeruvad teemad Jeff Bezosest massilise piimamürgitamiseni USAs, filminäitlejatest genotsiidi taga seisvate valitsejateni, Ben Shapirost Hitleri-kultuse loonud lunaatikuni. «Behind The Bastards» on ääretult faktiline, aga veel erilisemaks teeb selle, et see ei ole sugugi tõsine taskuhääling, vaid vastupidi – naerab Robert Evans, naeravad saatekülalised, naeran mina.