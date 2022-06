Hard Rock Laagri järelpeo sütitab stoner rocki suurnimi Red Fang

Murevaba suhtumisega 2005. aastast nime teinud bänd on kuulsust kogunud eelkõige oma julge loomingu, ägedate muusikavideote ja terava naljasoone tõttu. Vastupidiselt paljudele oma aja bändidele, ei karda Red Fang ujuda vastuvoolu ja pista muusikasse sisse parajas koguses huumorit, mis bändi kitarristi ja laulja Bryan Glies sõnul on lihtsalt nende iseloomu peegeldus.

Just läbi muusikavideote on Red Fang andnud edasi oma taju heale naljale, nende endi sõnul on selle võimalikuks teinud Rob McConaughy, kes on teinud videod lugudele nagu «Prehistoric Dog», «Wires» jpt.