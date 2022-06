KULTUURIS KUUM ⟩ Viimane igapäevakangelane – Viktor Tsoi 60

Tsoi muusika, mis ligemale kümne aasta jooksul ansamblis Kino loodi, on kõnekas ka nüüd, mil muu maailm vene kultuuriruumi pakutavast kaugenenud on. Sest Kino muusika kannab endas sügavamat sõnumit, protestivaimu, mis tuletab meelde, et vabadus ja väärikus on sisemised väärtused ning vabaks inimeseks on võimalik jääda ka siis, kui režiim vaba ei ole.