NÄDALA PERSOON ⟩ Epp Petrone – tüdruk, kes hoiab omaette

«Kõige rohkem õnnehetki olen ma kogenud siis, kui mul on paha olla ja hakkan maatööd tegema: see maandab mind, tekitab hingerahu. Maaelu pakub nii palju väikseid võimalusi rõõmustamiseks. Eile näiteks nägin, et ploomipuul tuleb nii palju ploome tänavu – ja see ploomipuu on mu enda istutatud!»