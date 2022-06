AK ⟩ Mees, kes oli Saksa okupatsiooni ajal Eesti kindralkomissar

Teos on kokkuvõte ligikaudu 25 aastat väldanud uurimistööst. Faleristina Saksa relvajõudude aumärke kogunud Prunsvelt jõudis Litzmanni juurde 1996. aastal, mil sai teada, et viimase initsiatiivil asutati 1944. aasta augustis uus plakett (metallist lauamärk) «Teenete eest ühises võitluses bolševismi vastu». Ajakirjanduses ja arhiivides on selle kohta andmed napid, esimestena said plaketi Petserimaa ja Tartumaa maavanemad, ehkki need alad olid juba pealetungivate Punaarmee üksuste valduses.