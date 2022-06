«Maailm on hulluks läinud!» Kate Bushi jahmatab taasleitud populaarsus

«Running Up That Hill» ilmus esmakordselt 1985. aastal. See on Bushi kuulsaima albumi «Hounds of Love» avalaul. 37 aastat hiljem on see tänu «Stranger Thingsile» pürginud kuulatumate laulude edetabelis esimesele kohale.

BBC Radio 4 Woman's Hour'is antud intervjuus ütles Bush: «See on suurepärane seriaal. Ma arvasin, et mu laul saab tänu sellele tähelepanu. Aga ma ei kujutanud ette, et nii suurt tähelepanu. Mu jaoks on see meeletult erutav, aga ka šokeeriv. Kogu maailm on hulluks läinud!».

Kate Bushil jätkus ainult häid sõnu selle kohta, kuidas seriaalis tema laulu kasutati: «Ma olin algusest peale seriaali vaadanud ja sellega juba tuttav. Mu jaoks oli armas, kuidas mu laulu nii positiivselt kasutati. Maxi tegelase jaoks on see peaaegu nagu talisman. Mind see liigutas.»