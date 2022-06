Plagiaadis süüdistatud Ed Sheeran võitis kohtus miljoni

Sami Switchi loo «Oh Why» autoreid esindanud advokaat Andrew Sutcliffe väitis, et kahe laulu vahel leiab ilmselgeid sarnasusi. Tema sõnul oli «Oh Why» Sheeranil mõttes, kui Sheeran 2016. aastal «Shape of You'd» kirjutas. Hagejate silmis sarnanevad «Shape of You» refräänis kõlavad sõnad «Oh I, Oh I, Oh I» märgatavalt nende laulule, kus lauldakse: «Oh why, Oh why, Oh why...»