Uue «Indiana Jonesi» filmimuusika võib jääda helilooja John Williamsi viimaseks

Helilooja John Williams on alates 60ndatest aastatest loonud filmimuusikat paljudele kuulsatele filmidele. Associated Pressile antud intervjuus tõdes 90-aastane helilooja, et suure tõenäosusega ei jätka ta pärast viiendat «Indiana Jonesi» filmimuusika loomisega.