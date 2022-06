Salakavalad popartistid murravad Billboardi eksitavatesse edetabelitesse

Billboard vastas räppari kommentaaridele avaldusega, mille kohaselt teeb Billboard kindlaks, et üks ei saa albumile edetabelis kohta kindlustada, ostes seda suurtes kogustes. Billboard ühtlasi märkis, et 6ix9ine'i häirinud madal kuulamiste arv tulenes sellest, et Billboard arvestab ainult kuulamisi Ameerikas.

Sellegipoolest on mitmed artistid üritanud leida viise Billboardi edetabelisse pürgimiseks. Näiteks on lauljad nagu Taylor Swift ja Billie Eilish müünud oma laule koos kontserdipiletitega, mis tähendab, et fännid, kes on nende muusikat juba soetanud, ostavad sama laulu kahekordselt.

Kahtlust äratas ka Kanye Westi album «Ye», mille kõik seitse laulu pääsesid Billboardi Hot 100 edetabelisse. Mõned kriitikud on spekuleerinud, et West pani albumile ainult seitse laulu põhjusel, et kui albumil leidub vähe laule, on kergem kõikide lauludega Billboardi edetabelisse saada.

Kuna albumi pikkus on ühtlasi vähem kui 24 minutit, kuulatakse seda ka suurema tõenäosusega algusest lõpuni läbi, mis omakorda suurendab kõigi lugude kuulatavust voogedastusteenustes.

Väidetavalt on artiste aidanud ka vastupidine strateegia. 2018. aastal andis räppar Drake välja albumi «Scorpion», mis koosneb tervelt 25 laulust.

See album tõi Drake'ile USAs 746 miljonit kuulamist ning ülemaailmselt lausa ühe miljardi, mis oli Drake'i jaoks erakordne tulemus. On aga teoritiseeritud, et Drake pani teadlikult albumile enam kui kaks tosinat lugu, et suurendada tõenäosust, et tema laule kuulatakse.

Inimesed leiavad muusikat üha uutel viisidel, albumeid ei kuulata enam ainult ostetud CD-plaatidelt ja seetõttu on aina keerulisem adekvaatselt hinnata, millised artistid päriselt populaarsed on.