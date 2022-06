«Chris Pratt ei ole itaallane!» Uut animafilmi Super Mariost peetakse solvavaks

Produtsent Chris Meledandri astus Chris Pratti kaitseks välja: «Pratt tegi ikoonilisele tegelaskujule hääle andmisel suurepärast tööd. Kui fännid teda filmis kuulevad, haihtuvad kõik kõhklused tema suhtes. Võib-olla küll mitte täielikult, sest osadele lihtsalt meeldib arvamust avaldada. Ma pole kindel, kas see on kõige õigem viis Chris Pratti kaitsta, aga olles itaalia juurtega ameeriklane, tunnen ma, et Pratti valides ei pidanud me kartma kellegi solvamise pärast. Arvan, et hullu pole midagi.»