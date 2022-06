Noori põletab vaimne kodutus

Vaimne kodutus

Kodututest orbudest rääkiva lavastuse selgituseks ütleb Rajas, et füüsilise koduta laste teema pole Eestis enam kuigivõrd terav, ent vaimne kodutus ja läheduse puudumine kimbutavad lapsi endiselt. Lavastaja lootusrikas eesmärk on niisiis suunata publikut märkama oma lähedasi, aga ka võõraid, kes võiksid abi ja lähedust vajada. See püüdlus kõlab küll igati kiiduväärselt ja puhtsüdamlikult, ent ei paista lavastusest välja – mis siis, et nii lavastaja kui ka autorid Eva ja Indrek Koff seda endaga pikemat aega kaasas kandsid ja arendasid.