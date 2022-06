Muusik Maria Faust: kõik ei saa olla hinnatud kunstnikud, see on olelusvõitlus ja peabki raske olema

Peamiselt vist Frank Zappale on omistatud tsitaat, et muusikast kirjutada on sama, mis arhitektuuri järgi tantsida. Jazz-saksofonist Maria Faust on oma esimesel sooloplaadil «MOnuMENT» andnud kõla Saaremaalt pärit arhitektuuriklassiku Louis Kahni loomingule. Maria Faust samuti ju Saaremaalt pärit. Kujutlusi Saaremaast võib sellelt plaadilt ka kuulda.