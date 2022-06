Vene bänd reivib sõja vastu! Maailmakuulus Little Big avaldas režiimivastase loo

Venemaad 2020. aasta Eurovisioonil esindama pidanud kollektiiv Little Big on üks Venemaa tähelepanuväärsemaid muusikaliseid ekspordiartikleid, kes on koostööd teinud ka Eesti räppar Tommy Cashiga.

Bändi ninamees Ilja Prusikin ütles meediaväljaaandele Newsweek: «Me jumaldame küll oma riiki, kuid me ei saa kuidagi nõustuda sõjaga Ukrainas. Me usume, et igasugune sõda on vastuvõetamatu. Me mõistame hukka Venemaa valitsuse tegevuse ja tunneme Venemaa sõjalise propagandamasina vastu meeletut vastikust, seepärast oleme otsustanud kõigest loobuda ja riigist lahkuda.»

Little Big on punk-pop-reivibänd ja audiovisuaalne projekt. Bänd on tuntud oma koostööde poolest rahvusvaheliste artistidega nagu Oliver Tree, Tommy Cash, Ghostemane, Clean Bandit, Sacha Baron Cohen jt. Bänd on avaldanud, et jätkab esialgu tegevust Los Angeleses.

Lugu «Generation Cancellation» kritiseerib sõda, poliitikat ja propagandat ansambli signatuurstiilis läbi sotsiaalpoliitiliste viidetega täidetud stseenide seeria. Muusikavideos loole «Generation Cancellation» on näha kurja poliitilist tegelast, kes tõstab sõdureid malenuppudena. Hiljem serveerib juht lapsele raketiga täidetud hot-dogi kuklit ja lõõgastub, kui IV hoiab teda toornafta abil elus. Lisaks näidatakse muusikavideos propagandamasinat, mis üritab igal sammul sõda õigustada. Uudisteesitaja teeb saateid sildi ees, millel on kirjas «FAKE NEWS». Kui kaamera liigub eemale, näete, et ta istub hoopiski WC-potil.

Kolm päeva tagasi avaldatud muusikavideol on praeguseks hetkeks ligi 4 miljonit vaatamist