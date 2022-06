Eesti hundiooper esietendus Saksamaal koos lambakarjaga

Helena Tulve on üks vähestest Eesti heliloojatest, kellelt on rahvusvaheliselt ooperit tellitud (lisaks Jüri Reinverele ja Erkki-Sven Tüürile). Veelgi erakordsem on asjaolu, et tegemist on tellimusega naisheliloojalt. Ooperi intentant Hans-Georg Wegner ütles, et on selle otsusega väga rahul, sest tahtis midagi teistsugust ja raputavat, mis ka õnnestus.