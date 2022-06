Christian Bale oleks ühel tingimusel nõus uuesti Batmaniks kehastuma

Christian Bale'i sõnul ei ole keegi talle pärast 2012. aasta «Pimeduse rüütli taastulekut» Batmani rolli pakkunud. «Vahel tullakse ligi ja kostetakse: «Ma kuulsin, et sulle pakuti jälle Batmani osa!» Seepeale vastan alati, et minu jaoks on see küll uudis, sest mulle pole seda pakutud.

Mul oli Christopher Nolaniga üksmeelne arusaamine. Ütlesime teineteisele, et teeme kolm filmi, kui vähegi õnnestub, ja liigume siis meelekindlalt järgmiste projektide juurde. Minu meelest tähendaks see midagi, kui Christopher Nolan hakkaks tundma, et tal on Batmanist veel üks lugu rääkida. Kui ta tahaks selle loo minuga jutustada, siis oleksin ma käpp,» tõdes Bale intervjuus.

Tõenäosus, et see tõesti juhtub, on praeguseks imeväike, sest Nolan ei ole enam DC koomiksifilmidega seotud ning pärast Bale'i on jõudnud Bruce Wayne'i ehk Batmani kehastada nii Ben Affleck kui Robert Pattinson. Nolan töötab praegu tõsielulise draama kallal, mis räägib aatompommi isast J. Robert Oppenheimerist.