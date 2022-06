Tallinnas esineb kuulus Hollandi drag queen Keta Minaj

Drag queen, DJ ja meigikunstnik Keta Minaj alustas teekonda esinejana 2019. aastal Amsterdamis ning on löönud laineid nii teles kui laval. Rahvusvahelise tuntuse sai ta tõsielusarja ja drag-võistluse «RuPaul’s Drag Race’i» Hollandi versioonis, kus paljude fännide meelest hääletati ta enne finaali välja ebaõiglaselt.

Enda etteasteid näeb Minaj fantaasiarikaste, süngete ja kontseptuaalsetena, eesmärgiks publikut üllatada. «Kus on Keta Minaj, seal on alati pidu,» kirjeldab artist.

Lisaks väliskülalisele esinevad sünnipäevapeol BÄMi residendid Chloé Lagucci ja Nasty Nikita Pedestrian, kohal on drag queenid Vilita ja Nordika, vogue-tantsija Amory «Tingz» Revlon ning live’i teeb räppar Manna. Muusikat valivad DJ-d Köster, Fake Versace ja teised.

«Väikesest sõprade keldriklubi üritusest on saanud Tallinna suurim kvääripidu ja meil on hea meel, et saame kodumaale kutsuda rahvusvaheliselt hinnatud esinejaid,» märkis koreograaf-lavastaja ja artist Rene Köster, kes pälvis tänavu Eesti LGBT Ühingu Vikerkaarekangelase tiitli panuse eest kultuuri valdkonda.