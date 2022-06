Ruth Karemäe 90! «#metoo ahistamisskandaalid on põlvkondade konflikt!»

Üks tuntumaid omaaegseid naissaatejuhte Ruth Karemäel on oma viis, kuidas päevale särts sisse saada. Ta teab, et pool tundi ja tass kanget kohvi on kindel ja kiireim viis tujutusest üle saada. „Tõusen kohe, panen kõrvaklapid pähe, lülitan raadio sisse, kohvimasina käima ja sean end oma kiiktooli istuma. Kuulan Viker­raadiot, timmin kohvi ja ootan, kuni eluvaim sisse tuleb.”

Foto: Peeter Langovits