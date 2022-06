Hendrik Alla ⟩ Kergliikluskultuur: e-tõuks on vabaduse vahend, ärge keelake vabadust!

E-tõuksidega ja nende kasutajatega juhtub õnnetusi suurel kiirusel ja hulgakaupa, vigastused tihti väga tõsised. Need on ohuindikaatorid nagu sajandite eest kanaarilinnud kaevandustes. Kui lind koivad sirgu viskab, on kaevandusgaasi liiga palju, sulelise kiire ainevahetus lihtsalt reageerib rutem kui inimene. Aga see pole põhjus, miks tõuksid kohe ära keelata. Selgitan.