Haapsalu matab enda alla romantikalaine

«Tegemist on eelkõige klassikalise muusika ja kõrgetasemelise muusikakultuuri nautimise festivaliga: programm on küll kontserte täis, kuid see ei ole kindlasti selline läbi lipsamise festival, vaid pigem annaks õige elamuse see, kui külastada võimalikult palju kontserte ja lisaks Haap­salus ringi vaadata, sest linn on imekaunis,» sõnas Postimehele Haap­salu Valgete Ööde muusikafestivali produtsent Tuuli Metsoja.