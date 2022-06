Klubis HALL toimuv festival The Dark Side of the Moon avalikustas esinejad

Kolm päeva vältav festival toob publikuni 14 välisartisti, kellest teevad live-etteaste ambient’i ja techno tumedust segav Acronym; mõistatuslik elektroreptiil Reptant Austraaliast; D-Leria, kes tegeleb stuudios helide teaduse ja tantsupõrandal kaose loomisega ning elektroonilise muusika piire kompav eksperimentaal- ja ambient-muusika duo LF58. DJ-settidega astuvad üles techno-muusika pioneer ja -kameeleon Luke Slater, rütme, tekstuure ja inimkogemust klubimuusikaks moondav Kangding Ray; analoogmasinaid ja toorest gruuvi armastav Channel37; tantsija, DJ ja produtsent Gigi FM, kelle firmamärgiks on hüpnootiline techno; HALLi pikaaegne sõber ja techno-DJ Thomas Hessler ning Black Anthem Restore ja Inverse Element – HALLi sõpruspeo sh!tlabeli residendid. Ajatut ja mitmekesist tantsumuusikat, mis rändab läbi kümnendite ja riigipiiride esitavad vinüülifanaatikutest diskorid, kes on oma skeenedes saavutanud kultusstaatuse: Kiievi klubi Closer resident Borys, USAs sündinud ja Berliinis resideeruv Evan Baggs ning dub techno vanameister Andrey Pushkarev.

Festivali programmijuht Artur Lääts kommenteerib suurnime Luke Slateri Eestisse saabumist: “Vanameister, teada-tuntud ka Planetary Assault Systems ja The 7th Plain monikeride alt, on kolmkümmend aastat olnud techno-muusika esiotsas, mitmete voolude pioneer ja lihtsalt artist, kelle looming on alati proovinud olla oma ajast ees ning pole oma futuristlikku teravust ära kaotanud,” sõnas Lääts.

The Dark Side of the Moon toimus esmakordselt 2018. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kuulajatele laialdast valikut elektroonilist muusikat. Festivali programm tutvustab kohalikke omanäolise käekirjaga artiste, uusi tulijaid, toob koju kätte elektroonilise muusika tipptegijaid mujalt maailmast ning rõhutab sealjuures ka festivali nimega sobituvat visuaalset ja kunstilist poolt.