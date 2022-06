Suri teleprodutsent ja filmirežissöör Toomas Kirss

2010. aastal küsis Postimees Kirsilt, et milles seisneb «Kelgukoerte» fenomen ja miks ta otsustas teha seda sarja kauem kui kõiki eelmisi. Kirss tunnistas, et viie aasta jooksul tuli ette kahtlusi ja käegalöömise tunnet. «Kui teine hooaeg hakkas lõppema, tegin Olle Mirmele (Kanal 2 programmijuht – toim) konkreetse ettepaneku, et lõpetame nüüd selle sarja ära,» meenutas ta.

Kirsi sõnul ei teinud ta seda sarja lihtsalt tegemise pärast, vaid püüdis sinna midagi uut sisse tuua, et nii tegijatel kui ka vaatajatel huvitav oleks. «Tegime palju selliseid asju, mille on ka teised telesarjad praeguseks omaks võtnud,» nentis ta ja tõi näiteks, et nemad olid esimesed, kes lõid sarjale päris oma tunnuslaulu ja hakkasid filmima mitte statiivi, vaid õla peal. «Alguses kiruti väga, et kas operaator on purjus või et kas Kirsil pole raha, et statiivi osta,» muigas ta. «Juba järgmisel hooajal tegi ka «Ohtlik lend» nii.»