KUULA ⟩ Aasta naisartist Yasmyn andis välja uue kuuma suvehiti

Lugu ilmus koostöös plaadifirmaga TIKS rekords. Produtsendiks on Yasmyni pikaajaline partner Caspar Màgus, kes ka singlikujunduse autoriks. «Mul on hea meel, et lugu on täielikult Kapa ehk Caspar Màguse produtseeritud. Nagu öeldakse: «Keep it in the family!»,» naerab Yasmyn.

«Minu uus lugu «Dance With Me» räägib täpselt sellest, mida kuulda on. Tahtsin luua midagi lihtsat, kaasahaaravat ja lõbusat, mis on minu viimase aja loomingust pisut teistsugune,» täpsustab aasta naisartist.