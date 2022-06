Woody Allen hakkab oma viimast filmi tegema

«Ei eruta enam,» leidis klassik, «teen filmi ära, paar nädalat on sealt kinodes ja sealt edasi läheb voogedastusse või tasulisse kaablilevisse. Ma ei naudi eriti sellist asja.»

Alleni viimaseks jääda prooviv film on kokku tema 50-s. Kineasti kaks viimast filmi tulid välja pandeemia ajal — «A Rainy Day In New York» 2019 ja «Rifkin's Festival» möödunud aastal. Esimene neist ronis kinokülastuste edetabelis tippu, teisel nii magusalt ei läinud.