Laura Põldvere ja Triin Lellep hiilgavad nõidulikus lavastuses

«Pühapäeval on kõigil muusikasõpradel võimalik osa saada erilisest õhtust. Pirita kloostri varemetes näeb ainulaadset etendust «Metsluiged». Kloostrivaremete vahel saavad kokku muusikud, tuletantsijad ja akrobaadid ning tulemuseks on maagiline sõu,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. «Taani kultuskirjaniku Hans Christian Anderseni muinasjutu ainetel põhinev vaatemäng pakub põnevust ja kaasaelamist nii suurtele kui ka väikestele. Etendus on tasuta,” lisas linnaosavanem.