Hard Rock Laager 2022 ⟩ Vaja on kahte hullu ja asjad hakkavad liikuma

Aktiivset loomingulist tegevust alustasime ametlikult 2008. aasta suvel. Idee oli juba 2003. aastal olemas ja alustasime ka eksperimenteerimist Talboti nime all, aga muusikaliselt polnud see päris see. See lihtsalt oli. Aga nimi Talbot oli olemas tunduvalt varem, vist isegi 1999. aastal.