KULTUURIS KUUM ⟩ Kuidas metalmuusikat kahvliga süüa?

Juba viimased aastad on igal suvel võimalik valida mitme raskemuusika festivali vahel ning valik näib aina suuremaks minevat. On meil aastaid väldanud Hard Rock Laager ja Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll, viimasel paaril aastal hoo sisse saanud Barbar Feast ning Punk ja Rock festival, lisaks kõiksugu väiksemad ühepäevased alternatiivfestivalid, järelpeod ja kooskäimised.

Eestisse on jõudma hakanud ka võrdlemisi suurel hulgal maailmatasemel žanribände, kes viljelevad kõike alates death metalist, grindcorest, doomist, industrialist, black metalist, klassikalisest hevist ja kõigist teistest mõeldavatest žanritest, kel on suisa lust siia tulla, sest kuulajaid, nautlejaid ja kaasaelajaid ometigi on.