REPORTAAŽ ⟩ Riia Willie Wonka helivabrik teeb pedaale Jack White`ile

«Meile meeldib naljatada, et meie keskmine klient on 40-aastane Ameerika mees ja me ülearendame mänguasju muusikutele,» märgib muigega Gamechanger Audio avalike suhete juhataja Matiss Tazans.

Riias Daugava jõe lähedal vanas tööstushoones asuva ettevõtte koosolekuruumi on üles rivistatud kogu Gamechanger Audio toodang – seda ei ole palju, kõigest neli pedaali ja üks süntesaator, kuid see-eest on igaüks neist omaette kunstiteos.

Täiesti uus lähenemine

Kui üldiselt toodetakse kitarripedaale võrdlemisi lihtsate skeemide alusel varasemaid skeeme täiendades ja modifitseerides, siis Gamechanger on kogu asja pea peale pööranud. Firma nimele vastavalt oli nende esimene toode klaveripedaalikujuline Plus Pedal, mis töötles salvestatud signaali varasemast täiesti teisiti.

Järgmine toode ilmus kaks aastat hiljem (kitarripedaalide tootmises ja arendamises märkimisväärselt pikk aeg), kandis nime Plasma Pedal ning selle tööpõhimõte oli võimendada helisignaal 3500 voldini, saata see läbi kahe elektroodi ksenooni täis gaasitorus ning muuta kasutamise ajal sinakalt virvendav elektrilaeng sõna otseses mõttes helilaineks.

Kui teile hakkab tunduma, et tegu on veidi nagu mingi hullu teadlase laboriga, siis ega see tõest väga kaugel ei olegi. Gamechangeri viimatine toode Motor Synth kasutab heli tekitamiseks – nagu nimigi ütleb – ülitäpseid pöörlevaid elektrimootoreid. Keegi ei ole varem midagi sellist teinud.

«Need on nagu Tarantino filmid – nad ilmuvad harva, aga nad on alati meistriteosed. Me üritame hoida sarnast lähenemist. Võib-olla läheb asjadega veidi kauem, aga kui need viimaks ilmuvad, siis on nende juures mingi vau-faktor,» märgib Tazans.