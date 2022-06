Tallinlased tallavad luuleridadel

Kogu idee sai alguse 2021. aasta augustikuus. Algselt tekkis luuleraja mõte luuletaja Reijo Roosil, aga hästi loomulikul moel jõudis see sügisel ka minuni. Reijo rääkis mulle luuleraja mõttest ja kostis, et tal on see soiku jäänud. Haarasin kohe ideest kinni, sest Reijo oli selle enda jaoks maha matnud. Tallinna Strateegiakeskusest aitas meid Kati Ots, kes tegeles formaalsustega, et saaksime luuleraja elluviimiseks vajalikud nõusolekud. Kuigi luulerada on küll minu ja Reijo ühiselt juhitud projekt, tegi Kati olulist organisatsioonilist tööd. Mina ja Reijo valisime luuletused, suhtlesime luuletajatega ja trükkisime need tänavatele.